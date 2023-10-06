غادة عبد الرازق ليست الأولى.. فنانات يعترفن بالذهاب إلى طبيب نفسي دون إحراج

اعترف عدد كبير من نجوم الفن باللجوء إلى طبيب نفسي بسبب الأزمات الحياتية، وأكد علماء الطب النفسي أن الفنانين والموسيقيين والمطربين هم الأكثر عُرضة لهذه الأمراض، وكشفت بعض الدراسات عن خلود الذكر والشهرة والتميز على الآخرين يكون له ثمن في الصحة النفسية، مؤخرًا تحدث كثير من المشاهير عن هذه المصاعب على شاشات الفضائيات، كانت آخرهم الفنانة غادة عبد الرازق خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

غادة عبدالرازق

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها التليفزيوني "معكم" الفنانة غادة عبدالرازق التي كشفت خلال الحلقة عن معاناتها مع المرض النفسي قائلة: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي، وده مش عيب، المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".

وتابعت «عبدالرازق»: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد يلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لي روشتة أدوية كتير، و قالي خدي الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عجبني جدًا، طلعت قولت للمساعدة نصيحة مني ده محتاج دكتور يعالجه".

أصالة نصري

تعرضت المطربة السورية أصالة نصري لعدة أزمات ولكن النقطة الفارقة في حياتها كانت بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان ولجأت إلى طبيب نفسي كشفت عن ذلك مع الإعلامية منى الشاذلي وقالت: "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد، من أول الصدمة كانت أكتر مرحلة اشتغلت بها في حياتي".

وأضافت: "خضعت للأدوية وكانت أسوأ شيء في حياتي واستمرت فترة الأدوية حوالي 8 أشهر، وبمرة تفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة أمشي على رجلى".

شيرين عبد الوهاب

أصيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمرض الوسواس القهري، حيث إنها ذكرت ذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب وأوضحت: "مصابة بمرض نفسي صعب جدًا، بذهب إلى طبيب نفسي، وأخذت أدوية لمحاربة الوسواس القهري الذي عانت منه بعد إنجاب هنا ومريم، بتخيل حاجات مش بتحصل".