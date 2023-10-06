جولة ليلية لمحافظ مطروح لمتابعة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار.. صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء أمس الخميس، تداعيات موجة الطقس السيء والآثار الناجمة عنه وجهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق في مدينة مرسى مطروح.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورجال الحماية المدنية.

حيث تفقد محافظ مطروح أعمال سحب وشفط تراكمات المياه بمنطقة الكيلو 4، والاطمئنان على الانتهاء من إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة سوق ليبيا.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه يعمل على مستوى المدينة 115 سيارة ومعدة لشفط وسحب تراكمات المياه، منها 59 سيارة ومعدة سحب مياه تابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بعدد 25 سيارة ومعدة لشركة مطروح، و34 للشركات الشقيقة بالمحافظات المجاورة الإسكندرية والبحيرة والجيزة، فيما يقوم مجلس المدينة بأعمال شفط وسحب المياه من خلال 20 سيارة ومعدة ما بين لودر وسيارة قلاب وماكينات شفط وغيرها، وتكثف إدارة الحماية المدنية بمطروح جهودها من خلال 36 سيارة ومعدة.



وشهد محافظ مطروح الدفع بمساعدات ودعم مواد غذائية لمتضرري السيول، حيث قامت الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتوزيع كميات 400 كجم وكراتين مواد غذائية على متضررى السيول بمنطقة الكيلو 4 دعما للأسر المتضررة، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميدانى بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.

جولة ليلية لمحافظ مطروح لمتابعة جهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار

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