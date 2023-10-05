أمير توفيق: محمد عبد المنعم لم يتلق أي عروض ويشعر بالراحة في الأهلي

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.

وأكد “توفيق” في تصريحات للموقع الرسمي للاهلي إن كل ما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، وإن اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى.

وأضاف أن محمد عبدالمنعم يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات.