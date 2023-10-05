ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: دورة تدريبية على ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

....
....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء الدورة التدريبية المجانية لعدد 27 متدربة، بمركز تدريب العريش لمدة ثلاثه أيام، في مجال ريادة الاعمال، تتضمن عرض نماذج دراسات الجدوي الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط المشروع، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز، وكذلك الاستفادة من الخدمات التسويقية بالاشتراك في المعارض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم وإعدادهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم مع الاهتمام باعلاء قيمة العمل الحر وأهميته للفرد والمجتمع.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة العمل الحر واقامة مشروعات للتوسع في عملية الإنتاج،وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغري والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء لمساعدة شباب الخريجين في اقامة مشروعات جرى تنظيم تلك الدورة التي حاضر  فيها طارق الشوربجي وهشام رمضان من جهاز تنمية المشروعات، وبحضور مشرفة التدريب صبرين صبحي بمركز تدريب مهني العريش، مؤكدًا استمرار سعي المديرية في توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لدعمهم وارشادهم توعيتهم بأهمية العمل الحر وانه السبيل لتحقيق امالهم وطموحاتهم في ظل الجمهورية الجديدة.

FB_IMG_1696493276212
FB_IMG_1696493276212
FB_IMG_1696493273979
FB_IMG_1696493273979
FB_IMG_1696493271090
FB_IMG_1696493271090
FB_IMG_1696493269110
FB_IMG_1696493269110
FB_IMG_1696493267141
FB_IMG_1696493267141
FB_IMG_1696493263309
FB_IMG_1696493263309
FB_IMG_1696493261201
FB_IMG_1696493261201
ads
الجمهورية الجديدة الدورة التدريبية برامج التدريب سوق العمل محافظة شمال سيناء مجال ريادة الأعمال وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته
ads