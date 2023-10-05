3 ذهبيات للسعودية وتونس وفضية للجزائر فى البطولة العربية العسكرية للتايكوندو

اسفرت نتائج منافسات اليوم الثانى للبطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو المقامة حاليًا بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 7 أكتوبر 2023، عن حصول المنتخب السعودى على ميداليتين ذهبيتين، والمنتخب التونسى على ذهبية واحدة، والمنتخب الجزائرى على فضية، بينما كان البرونز من نصيب منتخبات الأردن والكويت وعمان والمغرب

وجاءت نتيجه منافسات اليوم الثانى كالتالى:

فى وزن 54 كغ فاز فهد السميح " السعودية " بالميدالية الذهبية، بينما حصل محمد أمين مير " تونس " على الميدالية الفضية، وحصل محمد المعولى " عمان " وازعيراط " المغرب " على الميدالية البرونزية.

فى وزن 68 كغ حصل التونسي محمد جيهاد على الميدالية الذهبية، والسعودى فهد الجبيلة على الميدالية الفضية، وحصل الأردنى أحمد توفيق، والكويتى عبد العزيز العجمي على الميدالية البرونزية.

فى وزن 80 كغ فاز السعودى عبد الله القرنى بالميدالية الذهبية، وحصل الجزائرى إسلام بن ساسي على الميدالية الفضية، بينما حصل الكويتي بندر العنزي، والأردني معتز شحدة على الميدالية البرونزية.

وفى ختام منافسات مباريات اليوم الأول قام العميد سلطان الشهرى مدير إدارة الشئوون الرياضية للقوات المسلحة السعودية - عضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية، والعميد عبد الناصر على عون " ليبيا " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد، بتسليم الميداليات للفائزين، بحضور المستشار محمد لامين الداه " مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، والعقيد " تد بد " مثنى حمدى كاظم حسون " العراق " ممثل اللجنة الإعلامية للإتحاد، والنقيب محمد أيوب الكثيرى ممثل اللجنة الفنية بالإتحاد، والسيد على جاد محمد المدير المالي للإتحاد .