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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول ذكرى نصر 6 أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ المستشار  حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومستشاريين وأعضاء النيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى الخمسون لنصر السادس من أكتوبر.

وأكد “عباس” على أن هذا اليوم العظيم الذي تحل ذكراه العطرة اليوم، سَطَرَ فيه أبطال القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، معجزة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وبذلوا دمائهم الذكية في سبيل الوطن لتجسد ملحمة كبرى تربعت على عرش صفحات التاريخ المكللة بالفخر والعزة، وشكلت علامة فارقة في تاريخ الوطن، كانت وستبقى دليلًا دامغًا على صلابة معدن شعبنا العظيم ومضاء عزيمته.

وتابع: داعين المولى عز وجل أن يحفظ شعب مصر وقيادته، وأن يُنعِم على وطننا الغالي بالأمن والسلام.

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أبطال القوات المسلحة أعضاء النيابة الإدارية السادس من اكتوبر الشعب المصرى
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