الصور الأولى لانفجار أنبوبة غاز داخل مخبز سياحي في إسنا

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق نشب داخل مخبز سياحي إثر انفجار أسطوانة غاز، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالأقصر، بلاغاً من الأهالي مفاده انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز طباقي، يملكه "جودة م"، والكائن أمام جمعية الشبان المسلمين بشارع أحمد عرابي، وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق كلا ً من، اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وارمنت، والعقيد آسر البطاروي مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث إسنا، والنقيب علي شعبان رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب محمود درويش، والنقيب مصطفي حفني، والنقيب شومان النحال مرور إسنا، مدعومين ب 3 سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وبالمعاينة، تبين أن الحريق أسفر عن إصابة 2 من المواطنين اختناق، وانفجار 6 أنابيب مما تسبب في تفحم الفرن بالكامل واحتراق عجانة الفرن وسير العجانة و100 طاولة، والتهام 4 مخازن ومحلات وأدوات منزلية وملابس وامتداد الحريق إلى أسطح العمارات المجاورة، قبل أن يتم السيطرة عليه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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