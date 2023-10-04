محافظ أسوان: رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات في التضحية والفداء

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وقال اللواء أشرف عطية فى برقيته: “بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لملحمة نصر أكتوبر العظيم، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى، ومبعث اعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء” .

وأكد أن رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات فى التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والاستقرار .

وأضاف محافظ أسوان بأننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها فى الجمهورية الجديدة، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والازدهار .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى العظيمة .