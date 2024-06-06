العدل تطلق خدمة استصدار محررات التوثيق بطريقة "برايل"

افتتحت وزارة العدل ثلاث فروع توثيق بالسيدة زينب، والخليفة، وقصر النيل، بعد الانتهاء من أعمال تطويرهم، وتحديثهم، وميكنتهم بالكامل.

وأكدت وزارة العدل خلال بيان مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتي اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ودعم ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع لتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسرة، و تم اليوم ولأول مرة إطلاق خدمة إصدار محررات التوثيق الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل.

وتابعت: يستطيع ذوى الاعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وقد تم تفعيل هذه الخدمة لأول مرة داخل فرع توثيق السيدة زينب.