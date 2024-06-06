جاي بيرس يعلق على حذف علم فلسطين من صورته: "وصمة عار"

اعرب الفنان الأسترالي جاي بيرس، عن غضبه بعد حذف مجلة Vanity Fair الفرنسية لعلم فلسطين من صورته في مهرجان كان السينمائي.

وأثار هذا الخطأ جدلا واسعا، كما عرض مجلة Vanity Fair الفرنسية للهجوم من متابعيها.

ونشرت المجلة بيانًا بالاعتذار: "لقد نشرنا نسخة معدلة من الصورة على موقعنا عن طريق الخطأ ونشرت الصورة الأصلية على حسابنا على انستجرام، تم تعديل الخطأ ونعتذر".

وجاء رد جاي بيرس: "بما أن الشعب الفلسطيني يعاني بالفعل من صدمة كبيرة وخسارة كبيرة بسبب نظام نتنياهو الانتقامي، فمن المؤسف للغاية أن تحاول مطبوعة حسنة السمعة مثل VF إلغاء الدعم الذي أختار أنا أو أي شخص تقديمه، أنا شخصياً أعتقد أن هذا وصمة عار".

يشار الى ان الفنان الاسترالى جاي بيرس ، كان في مهرجان كان ليحضر عرض فيلمه The Shrouds المشارك في المسابقة الرسمية ومن إخراج ديفيد كروننبرج ومن بطولة جاي بيرس، فينسينت كاسيل، ليا سيدو وديان كروجر.

والجدير بالذكر أنه يستمر في دعم القضية الفلسطينية على تويتر، إذ تابع بالرد على الصهاينة الذين يتهمونه بمعاداة السامية، وعلق بـ "1948"، في إشارة منه لأحداث النكبة التي شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني من موطنهم الأصلي، كما أنه إنكار لفكرة أن الوضع المأسوي بدأ منذ أكتوبر.