إحدى أوائل الإعدادية بالأقصر: "وفاة قريبي كسر فرحتي بالنتيجة.. ونفسي أبقى دكتورة"

بملابس سوداء قاتمة، قابلتنا الطالبة بسنت أبوبكر نافع علي، بمنزلها بقرية الدقيرة التابعة لمجلس قروي كومير بمركز إسنا جنوب الأقصر، حيث توجهنا إليها لتقديم التهنئة بمناسبة حصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2023 – 2024.

وفي البداية، وعند سؤالها عن سبب ارتدائها الملابس السوداء وظهور ملامح الحزن على وجهها برغم تفوقها، وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، وبما لا يتناسب مع الحدث المبهج الذي تمر به، قالت الطالبة بسنت أبو بكر من الدقيرة بمركز إسنا، أن أحد أقاربها المقربين قد توفى منذ وقت قريب وهو الأمر الذي جعل فرحتها مكسورة بتفوقها ولم تستطع جني ثمار تعبها طوال الشهور الماضية، وأنها تمنت أن يكون معها فى هذه اللحظة حتى يشاركهم فرحتهم.

وخلال حوار "البوابة نيوز" مع بسنت أبو بكر، الطالبة بمدرسة الدقيرة الإعدادية، بمدينة إسنا، عبرت عن سعادتها بحصولها على مركز متقدم ضمن أوائل المحافظة، مضيفة "علمت بالنتيجة من صديقتي وأخبرتني إني حصلت على العلامة الكاملة وكل اللي حواليا كانوا فرحانين، وأنا اجتهدت خلال الشهور الماضية، وتوقعت حصول على مركز متقدم لأني أديت واجبي على أكمل وجه وكان عندي أمل وثقة بربنا، وثقة بنفسي إني أطلع الأولى لإني ذاكرت واجتهدت ومن وأنا صغيرة من الأوائل".

الطالبة بسنت تقدم روشتة للتفوق

وأضافت “لدي برنامج يومي أسير عليه لتحقيق النجاح ، أهم بند فيه هو الحرص على المواظبة على آداء الصلاة وحفظ القرآن الكريم، حيث أبدأ عقب صلاة الفجر، أدرس وأذاكر من 5 إلى 6 ساعات في اليوم، ونصيحتي للطلاب إنهم يذاكروا ويجتهدوا وياخدوا رضا ربنا والوالدين لإن دول أهم حاجة، قبل المذاكرة”.

وتابعت، “في الأجازة كنت أذهب لحفظ القرآن والدروس في ذات الوقت، لم يكن هناك أي توتر أو ضغوط من المراقبين أثناء الامتحانات، وأصعب مادة كانت الدراسات الإجتماعية ولكن قدرت اتخطاها بفضل الله”، مشيرة إلى أن القنوات التعليمية على اليوتيوب افادتها كثيرا فى رحلة الشهادة الإعدادية، التي بدأت مذاكرتها منذ إجازة نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنها استندت على اكثر من مصدر خلال مذاكرتها وهي المدرسة والدروس الخصوصية، واليوتيوب.

الطالبة بسنت: نفسي أبقى دكتورة أطفال

وعن أحلامها، أوضحت الطالبة بسنت، أنها بعد تحقيق حلم الالتحاق بالثانوية العامة، لديها حلم جديد وهو الالتحاق بكلية الطب لتصبح طبية أطفال، قائلة، "بتمنى من ربنا يقف معايا ويحققلي حلمي الجديد زي ما وقف معايا في اللي فات".

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