وزير الاتصالات يبحث التعاون مع كوريا في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بالدكتور لي جونغ هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكوري، لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحضور خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا.

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي تستضيفه العاصمة الكورية سيول.

تم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا تشمل مجالات التعاون التي نوقشت، كما وجه الدكتور طلعت دعوة لوزير العلوم الكوري لزيارة مصر للاطلاع على مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مباحثات التعاون.

شارك طلعت في جلسة نقاشية ضمن المنتدى تناولت التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي في أفريقيا، بمشاركة وزراء من غانا وتونس ومدغشقر وغينيا بيساو وجزر القمر. استعرض خلالها استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل عبر ثلاثة محاور: تحسين الخدمات الحكومية، تمكين الشباب في الاقتصاد المعرفي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال. كما استعرض جهود مصر في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وفي سياق متصل، عقد وزير الاتصالات اجتماعاً مع ستانلي كيم، نائب الرئيس للأعمال العالمية لشركة "TELECHIPS" الرائدة في أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، لبحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة في مصر. كما التقى بمسؤولي شركة "MANDO" المصنعة لمكونات السيارات، لبحث المزايا التنافسية لمصر في مجال التعهيد وفرص إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة في مصر.

يذكر أن المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات في سيول تحت عنوان "تعزيز التضامن بين كوريا وأفريقيا من خلال الابتكار الرقمي"، بالتزامن مع قمة "كوريا-أفريقيا 2024".

يعتزم طلعت عقد عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي شركات كورية خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، لبحث فرص التعاون والاستثمارات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.