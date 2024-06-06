أسعار الذهب تعاود الارتفاع متأثرة بصعوده عالميا

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع منذ جلسة الأمس بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وذلك في ظل ارتباط السعر المحلي مع العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة مع حيادية عوامل تسعير الذهب الأخرى مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي على الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3135 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3140 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 3125 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3105 جنيه للجرام.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي جاء بعد الأداء الإيجابي في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث تزايد ارتباط السعر المحلي بسعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب التأثير من عوامل تسعير الذهب الأخرى.

من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تراجع محدود خلال تداولات اليوم ليصل متوسط سعر الصرف عند 47.58 جينه للجرام.

شهد سوق الذهب المحلي ضعف في الإقبال من قبل المستثمرين خلال الفترة الأخيرة منذ تحرير سعر الصرف، وذلك بعد أن تحقق الاستقرار في الأسواق خاصة بعد أن تزايد التدفقات الدولارية على الدولة المصرية لينتهي السوق الموازي وتشهد الأسعار تحركات مستقرة ومعتدلة بعيدا عن المضاربات.

ضعف الطلب من قبل المستهلكين المحليين دفع التجار إلى زيادة عمليات تصدير الذهب بهدف تعويض ضعف الطلب المحلي، وقد ساعد على هذا استقرار سعر الصرف وانتهاء المضاربات السعرية على الذهب.

و أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.

وضع السيولة الدولارية الحالي مطمئن بشكل كبير بالنسبة للأسواق وهو ما يبقي على استقرار سعر صرف الدولار، الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على عوامل تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي على الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك في ظل تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا العام في ظل البيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة اليوم وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، مما دفع سعر الذهب إلى تجاهل التغيرات المحدودة في مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأمس فوق المستوى 2350 دولار للأونصة الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2375 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر حالياً.

الذهب يحاول اختراق المستوى 2365 دولار للأونصة الذي يمثل الحد العلوي لمنطقة تذبذب التداولات التي سيطرت على حركة الذهب منذ الأسبوع الماضي. وإذا أغلق تداولات اليوم فوق هذا المستوى يفتح الباب للوصول إلى المستوى 2385 دولار ثم 2400 دولار للأونصة.



السعر المحلي



استطاع الذهب المحلي عيار 21 أن يستقر فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، ليوسع من مكاسبه فوق هذا المستوى منذ جلسة الأمس بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، ليسجل اعلى مستوى اليوم عند 3140 جنيه للجرام ليواجه حالياً مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام الذي قد يوقف حركة الصعود ويدفع السعر إلى التذبذب من جديد.

سعر الذهب المحلي مرتبط حالياً بالسعر العالمي بشكل كبير مما قد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيراً على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.