وزير العمل يلتقى نظيره التركي لبحث أوجه التعاون في الملفات المشتركة

التقى حسن شحاتة وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وزير العمل التركي ولد وداد ايشيق هان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام، في جنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم،حيث أكد الوزير شحاتة، الحرص على تفعيل التعاون بين "الوزارتين".

وتبادل "الوزيران" الآراء في المناقشات التي تجري في مؤتمر العمل الدولي ،وكذلك طرق تفعيل سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن التعامل مع قضايا العمل، منها: مكافحة أسواء اشكال تشغيل الأطفال،ودمج الفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، والخطط اللازمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب ،وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية مهارات الشباب ،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعرب وزير العمل التركي عن استعداده للتعاون في كافة الملفات المتخصصة، مع الوزارة المصرية، وتبادل الخبرات بين مجموعات العمل الفنية في المجالات المتنوعة ذات الأهداف المشتركة.

ويناقش المؤتمر الدولي، في دورته رقم 112، داخل جلساته، واجتماعات لجانه الفنية، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو، والذي يأتي بعنوان: "عقد اجتماعي متجدد" ، وكذلك تقرير " العمال في الأراضي العربية المحتلة " ، ومناقشة موضوعات متخصصة ، مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر ، ومنها لجان : " اعتماد العضوية " ، و " تطبيق المعايير " ، و " المالية " ، و " إصدار معيار جديد " ، و " الشؤون العامة " ، و " العمل اللائق " ، و " اقتصاد الرعاية " وغيرها ..كما يشار هنا إلى أن مؤتمر العمل الدولي ، تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو من كل عام ، بحضور رؤساء دول وحكومات ، ووزراء معنيين ، وممثلي أصحاب العمل والعمال ، ومنظمات دولية ، وحكومية ، وعمالية ، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم ..



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