توجيهات من محافظ مطروح بشأن سيارات الأجرة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، استمرار جهود المحافظة فى إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح، ومنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.

التقى اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، مع عدد من ممثلي سائقي سيارات الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب؛ لمناقشة تسيير خطوط سير سيارات الأجرة على الكورنيش خلال موسم الصيف السياحى.



السكرتير العام يشدد على الإلتزام بخطوط السير داخل مدينة مرسى مطروح

وشدد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام على الإلتزام بخطوط السير داخل المدينة مع منع أى تصريحات للسيارات للسير على الكورنيش طوال فترة النهار، والالتزام بخط السير بالكورنيش للسيارات المصرح لها فقط في الفترة الليلية، وكذلك التصريح لعدد من السيارات بالرحلات.

السكرتير العام يوجه بالمتابعة المستمرة لانتظام حركة السيارات وتنظيم حملاتها التفتيشية

ووجه السكرتير العام لإدارة مواقف مطروح بالمتابعة المستمرة لانتظام حركة السيارات وتنظيم حملاتها التفتيشية لضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح بخط السير حتى لا يؤثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية داخل المدينة، وكذلك الالتزام بتعريفة الأجرة ومنع أى محاولة استغلال للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

محافظ مطروح يوجه بإحكام السيطرة على سيارات الأجرة ومنع أى تجاوزات

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