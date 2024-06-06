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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان تحقق فوزا مهما على تايبيه

عمان
عمان
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عزز المنتخب العمانى صدارته للمجموعة الرابعة، بعد الفوز على نظيره تايبيه، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
أحرز ثلاثية عمان، اللاعب عبد الرحمن المشيفري فى الدقيقتى 31 والـ 55، وجميل سليم اليحمدي فى الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء.
هذا الفوز رفع رصيد عمان إلى النقطة 12 معززًا صدارته للمجموعة الرابعة، بينما تجمد منتخب تايبيه عن المركز الأخير بدون نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة كل من منتخبات، عمان محتل الصدارة برصيد 12 نقطة، وقيرغيزستان فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وماليزيا  فى المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبدون نقاط يتزيل تايبيه فى المركز الرابع.

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