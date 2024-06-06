إحدى أوائل الإعدادية بالأقصر: "وفاة قريبي كسر فرحتي بالنتيجة.. وأحلم بالطب"

بملابس سوداء قاتمة، قابلتنا الطالبة بسنت أبوبكر نافع علي، بمنزلها بقرية الدقيرة التابعة لمجلس قروي كومير بمركز إسنا جنوب الأقصر، حيث توجهنا إليها لتقديم التهنئة بمناسبة حصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2023 – 2024.

وفي البداية، وعند سؤالها عن سبب ارتدائها الملابس السوداء وظهور ملامح الحزن على وجهها برغم تفوقها، وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، وبما لا يتناسب مع الحدث المبهج الذي تمر به، قالت الطالبة بسنت أبو بكر من الدقيرة بمركز إسنا، أن أحد أقاربها المقربين قد توفى منذ وقت قريب وهو الأمر الذي جعل فرحتها مكسورة بتفوقها ولم تستطع جني ثمار تعبها طوال الشهور الماضية، وأنها تمنت أن يكون معها فى هذه اللحظة حتى يشاركهم فرحتهم.