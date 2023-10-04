الكشف عن أقدم أحذية في أوروبا يعود عمرها إلى 6000 عام

أعلنت دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة "Science Advances" أنه تم التعرف على أقدم أحذية تم اكتشافها في أوروبا.

و قاد باحثون من جامعة البارسيلونا الذاتية وجامعة الكالا في إسبانيا هذا البحث الذي كشف عن 22 صندلًا منسوجًا يعود تاريخها إلى 6,000 عام.

وتم اكتشاف هذه الأحذية القديمة لأول مرة في عام 1857 عندما نهب عمال المناجم كهفًا في جنوب إسبانيا. ومع ذلك، عندما تم تاريخها لأول مرة في السبعينيات من القرن الماضي، اعتُقد أنها أقدم بحوالي 1,000 عام مما اعتُقد في التحليل الأخير.

كانت ظروف الكهف الجافة جدًا مثالية للحفاظ على المواد القابلة للتلف، مما سمح بالحفاظ على الأحذية بالإضافة إلى موقع دفن ما قبل التاريخ يحتوي على جثث محنطة جزئيًا، بالإضافة إلى سلال وأدوات خشبية وعناصر أخرى.

كانت الأحذية مصنوعة من مواد متنوعة، بما في ذلك الأعشاب والجلد والجير وألياف الرامي. بينما أظهرت بعض الأحذية علامات واضحة للاستخدام، بينما بدت البعض الآخر لم تُرتدي أبدًا، مما يشير إلى أن بعض الأفراد كان لديهم ملابس خاصة تم صنعها خصيصًا لدفنهم.

بالإضافة إلى الأحذية، درس الباحثون أيضًا العديد من السلال والقطع الأخرى من الخشب التي وُجدت في الكهف. توفر هذه العناصر رؤى حول تعقيد السكان في أوروبا خلال فترة الهولوسين المبكرة والمتوسطة وتتحدى الافتراضات السابقة حول هذه المجتمعات القديمة.

تشير الدراسة إلى أن صناع هذه القطع الفنية كان لديهم فهم عميق لموارد النباتات المحلية وكانوا يمتلكون مستوى عالٍ من الخبرة. علاوة على ذلك، كشفت الأبحاث أن العناصر تم وضعها في الموقع خلال فترتين مختلفتين جدًا خلال العصور المبكرة والوسطى من الهولوسين. الفترة الأولى كانت مرتبطة بسكان الصيادين وجامعي الأموال المبكرة، بينما كانت الفترة الثانية مرتبطة بالمزارعين منتصف الهولوسين.

هذا الاكتشاف يلقي الضوء على مهارة واستدامة المجتمعات ما قبل التاريخ في جنوب أوروبا ويقدم رؤى قيمة حول طريقة حياتهم خلال فترات تاريخية مختلفة.