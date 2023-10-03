البيت الأبيض يحذر من عواقب وقف المساعدات لأوكرانيا

حذر البيت الأبيض اليوم /الثلاثاء/ من التداعيات المحتملة حال عدم موافقة الكونجرس على مساعدات إضافية لأوكرانيا.

يأتي ذلك على خلفية إرسال البيت الأبيض في أغسطس الماضي طلب تمويل إضافي إلى الكونجرس يتضمن 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، ولم يوافق المشرعون الأمريكيون على هذه المساعدات الإضافية لأوكرانيا كجزء من إجراء مدته 45 يومًا تم تمريره خلال عطلة نهاية الأسبوع للحفاظ على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية وتجنب الإغلاق.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون قضايا الأمن القومي، للصحفيين إن انقطاع الدعم العسكري والمالي حتى لفترة قصيرة من الوقت يمكن أن يشجع روسيا ويترك أوكرانيا في وضع غير مؤات، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف كيربي: "من الضروري أن نساعدهم على الاستفادة من كل يوم، إن تراجع الدعم ولو لفترة قصيرة من الوقت يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة، تمامًا كما أن خلق مثل هذا التراجع في الدعم سيجعل الرئيس الروسي يعتقد أنه يستطيع مواصلة الصراع".

وتابع كيربي إن دعم أوكرانيا يعزز الأمن القومي الأمريكي، ووصفه بأنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وكان البيت الأبيض في الأيام الأخيرة صريحًا بشأن دعمه المستمر لأوكرانيا وحاجة الكونجرس إلى إجراء تصويت على المساعدات الإضافية للبلاد، وقدمت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمالية لكييف.