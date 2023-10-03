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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبرزهم آية سماحة ومراد مكرم.. نجوم الفن في عرض خاص لـ"حسن المصري"

مراد مكرم
مراد مكرم
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم حسن المصري بأحد سينمات السادس من أكتوبر ، حيث حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير علي التوافد على الريد كاربت ، وكان من أبرزهم آية سماحة ومراد مكرم وغيرهم من النجوم.

تدور الأحداث حول حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

فيلم " حسن المصرى " بطولة مجموعة من النجوم منهم  أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر و إخراج سمير حبشي.

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حسن المصري سينما
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