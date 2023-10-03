بالصور.. حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية العلوم بجامعة السويس

نظمت كلية العلوم بجامعة السويس، حفل استقبال لطلاب الجدد ،اليوم الثلاثاء، باحد القاعات داخل مقر الكلية المتواجدة داخل الحرم الجامعي بمدينة السلام بحى فيصل تحت اشراف وتنظيم إدارة رعاية الطلاب وتحت رعاية الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة.

حضر الاحتفالية الاستقبال دكتور شريف فهمي عميد كليه العلوم ودكتور سحر السقا وكيل الكليه للدراسات العليا ودكتور وليد عبد الكريم وكيل شئون التعليم والطلاب و دكتور رشا مصطفي وكيل شئون البيئة وخدمه المجتمع و ابراهيم نجيل مدير رعاية الشباب.

وتتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية للطلاب الجدد وتم استعراض أقسام الكلية و تاريخ إنشاء الكلية منذ افتتاحها حتى الان.

ورحب الدكتور أشرف فهمى عميد الكلية، بالطلاب الجدد والقدامى وقدمت التهنئة للقوات المسلحة وشعب مصر بانتصارات اكتوبر ونصح الطلاب بان ينهلوا من العلم واستثمار الوقت وان يكونوا مهرة فى تخصصاتهم وان يمارسوا جميع الانشطة الطلابية حتى يكونوا نجوماً فى سماء العالم بالأخلاق والعمل الجاد حتى يصلوا الى ما يطمحون اليه.