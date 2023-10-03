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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث تحديات بدء العام الجامعي وسُبل ضمان استمرارية الدراسة بلبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تحديات بدء العام الدراسي الجديد في الجامعة اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور أنطوان شربل.

وقال الوزير الحلبي إن الاجتماع تناول تحديات بدء العام الجامعي في الجامعة اللبنانية لضمان استمرارية سنة جامعية دراسية طبيعية تؤمن التعليم لطلاب الجامعة اللبنانية والحد الأدنى المقبول لاساتذتها والعاملين والمتعاقدين فيها.

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العام الدراسي التربية والتعليم الجامعة اللبنانية
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