بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "رد الجميل"

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "رد الجميل"، حيث نظمت زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.. وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما نظمت الوزارة إحتفالية لعدد من المواطنين من كبار السن بمقر أحد أندية الشرطة بالقاهرة، حيث تم استقبالهم واصطحابهم فى رحلة نيلية، وتضمن برنامج الحفل عروضاً وفقرات مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الاحتفالية.

تأتى تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وشكر من المواطنين كبار السن الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.