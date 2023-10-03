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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 14977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

14977 مخالفة تجاوز
14977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65925) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات الآتية:
 14977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (593) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (15) مخالفة موقف عشوائى.
 (1203)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (5) مخالفات شروط التراخيص.
 (1) دراجة نارية مخالفة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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الإدارة العامة للمرور السيارات خلال 24 ساعة
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