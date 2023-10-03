البرهان يلتقي وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب

ناقش رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة عائشة موسى عضو مجلس السيادة السابق، حيث تطرق اللقاء لرؤية الألية حول إستعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي.

وقال كابتن عادل المفتي مقرر الألية في تصريح صحفي أن اللقاء إستعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدى الى وقف الحرب وتشكيل سلطة إنتقالية مؤقتة مبينا أن مخرجات اللقاء فيها بشريات جيدة للشعب السوداني وأضاف أن وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يإتي في سلم أولويات عمل الألية.

وأوضح مقرر الألية أنه تم تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الألية لرئيس مجلس السيادة مبينا أن الخارطة تتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الإلتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.

وأبان المفتي أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للإتفاق حول تكوين حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تساهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء.