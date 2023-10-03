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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فرص عمل في الخليج.. ضبط المتهم بالنصب علي المواطنين عبر "فيس بوك" بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل المتهم بالنصب علي المواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وزعمه إيجاد فرص عمل باحدي دول الخليج حال تواجده بمدينة 6 أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات اكدتها تحريات الأجهزة الأمنية مفادها قيام عاطل في العقد الرابع من عمره بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي يزعم خلالها قدرته علي توفير فرص عمل باحدي دول الخليج ومقيم بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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