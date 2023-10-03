بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسي لبى نداء الشعب بترشحه للرئاسة في مؤتمر حكاية وطن

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة يعتبر نداء مشترك وتلبية مشتركة.

وقال "إسماعيل" في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن الشعب المصري استشعر أن الرئيس السيسي- ترفعا- يريد نوعًا من الدعم الشعبي والتأييد حتى يعلن ترشحه فلبى النداء.

وأوضح، أن الرئيس استشعر بأن المرحلة القادمة تحمل ضرورة استمرارية الإنجازات مع مواجهة التحديات؛ فأيضا لبى هذا النداء المجتمعي الكبير.

وتابع، أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في ختام مؤتمر مهم «حكاية وطن» على مدار ثلاثة أيام، والذي حمل تقييم لتسع سنوات، ورؤية مصر 2030، يعتبر قراءة تحليلية لما تم إنجازه وتقييم موضوعي وعلمي ومنهجي بحقائق وتحليل موقف وتشخيص أسباب وتحديات وبدائل لسبع سنوات مقبلة في رؤية مصر.