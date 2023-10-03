"القومي للمرأة بجنوب سيناء": بازار شرم الشيخ جاء لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغير

أهدى بازار سيدات شرم الشيخ (Mrs. sharm bazaar)، الفنانة اللبنانية مادلين طبر، طرحة مطبوع عليها لوجو منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع، ولاقت استحسانها وقبولها .

جاء ذلك خلال مشاكة الفنانة مادلين طبر في منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، والمستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت شرين الهواري، عضو المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، والمنظم والمنسق العام لبازار سيدات شرم الشيخ، لـ"البوابة نيوز": “إن فكرة بازار سيدات شرم الشيخ جاءت لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغير، تحت شعار “مشروعك من البيت”، ولله الحمد يقام البازار بصفة مستمرة وسط اقبال كبير من المصريين والأجانب".

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إلى أنه جرى طباعة طرح بلوجو مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع فكرة وتنفيذ المتميزة منى عمارة ولاقت الفكرة استحسان الجميع وتقديمها كهدية بسيطة إلى الفنانة مادلين طبر التي أعجبت بها وأشادت بفكرة بازار سيدات شرم الشيخ.

وأضافت المنظم والمنسق العام لبازار سيدات شرم الشيخ، أن هدفنا من البازار تسليط الضوء على سيدات شرم الشيخ المبدعات في الشغل اليدوي وسيدات سيناء بصفة عامة، ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن على السياح ورؤية إبداع المرأة المصرية”، مشيرة إلى أن عدد كبير من السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة يحلمن بفرصة تسويق منتجاتهن، خاصة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من الركود خلال الآونة الأخيرة.

وتابعت: يضم البازار العشرات من العارضات من جنوب سيناء وأسوان ومن محافظات أخرى، صاحبات المشاريع الصغيرة بمنتجاتهن المختلفة المتنوعة من ملابس لجميع أفراد الأسرة ومستلزمات البيت ومشغولات يدوية اكسسوارات وأيضا مستلزمات المدارس ولعب للأطفال وكلها باسعار مخفضة.

ووجهت المنسق العام للبازار الشكر لجميع المشاركات من داخل المحافظة وخارجها و تعاونهن و توفير جميع المنتجات و عمل العروض و التخفيضات لزوار البازار من أهالي شرم الشيخ ومن السياح أيضا، كما وجهت شكر خاص للنائب محمد المسعود على استضافته للبازار وسيدات شرم الشيخ دائما و دعمه لهن وأيضا منى النحال من إدارة التسويق و جميع فريق ادارة القرية علي تعاونهم و دعمهم المستمر.

وأجمعت العارضات المشاركات في البازار عن بالغ سعادتهن بإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في فعاليات البازار باعتباره فرصة تسويقية مميزة، تفتح لهن آفاقا تسويقية جديدة فضلا عن كونها تجربة مميزة تثري خبراتهن في تبادل الأفكار والأذواق مع زميلاتهن من العارضات من ناحية ومع الزبائن ورواد المعرض من ناحية أخرى، وأكدن أن مثل هذه الفعاليات تشجعهن على الاستمرار وتطوير إنتاجهن.

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