تحرير 106 محاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، وتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة، وذلك لإحكام الرقابة على أسعار المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية اليوم الأربعاء أسفرت عن تحرير 106محاضر، منها 73 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - تصرف وتجميع فى حصص الدقيق - عدم وجود سجلات).



كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 30 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار - بيع بأزيد من السعر - عدم وجود شهادة صحية - عدم صلاحية - ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر)، بالإضافة الى 3 محاضر مواد بترولية.



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