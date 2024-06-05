وزير الصحة يستقبل نظيره الزيمبابوي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور دوجلاس مومبيشورا، وزير صحة زيمبابوي، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بنظيره الزيمبابوي والوفد المرافق له، معربا عن تطلع مصر لتقديم كل الدعم للأشقاء في القارة الأفريقية وخاصة في القطاع الصحي، مؤكدا أن الدولة المصرية ودولة زيمبابوي تجمعهما علاقات استراتيجية وثيقة تمتد لسنوات طويلة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة طلب الجانب الزيمبابوي لنقل الخبرة المصرية في توطين صناعة الدواء واللقاحات تمهيدا للتصنيع المشترك.

ويأتي ذلك بعد الزيارات المتعددة التي أجراها الوفد في مدينة الدواء المصرية، وما لمسه من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، مؤكدا أن الوزير أعرب عن استعداده للتعاون مع الجانب الزيمبابوي والجهات المعنية من أجل إنهاء إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بما يضمن تيسير وتأمين وصول الدواء إلى دولة زيمبابوي.

وأشار " عبدالغفار" إلى أن الجانب الزيمبابوي قد طالب بتدريب الكوادر الطبية في التخصصات الطبية مثل جراحات القلب والأورام والأعصاب وكذلك في مجال الرعاية الأولية وتكنولوجيا المعامل، لافتا إلى أن الوزير اقترح استقدام الأطباء من زيمبابوي وتدريبهم بالمستشفيات المصرية في التخصصات المختلفة، فضلا عن إيفاد خبراء في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وتدريب الأطباء من الجانب الزيمبابوي داخل بلادهم على إجراءات الترصد الوبائي ومكافحة العدوى ومنع انتشارها.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش رغبة الجانب الزيمبابوي في الاطلاع على التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفيات المصرية، حيث وجه الوزير بإجراء جولة تفقدية للوفد الزيمبابوي لأحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان للتعرف على نموذج تصميم المستشفيات المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن الاطلاع على التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، حتى يتسنى نقل هذا النموذج وتنفيذه في زيمبابوي، حيث تمتلك مصر خبرة كبيرة في مجال تشييد وتجهيز المستشفيات، كما وجه بإطلاع الجانب الزيمبابوي على نموذج المدن الطبية التي تتجه الوزارة لتنفيذها في الفترة المقبلة.

وقال "عبدالغفار" إن وزير صحة زيمبابوي توجه بالشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة على إرسال ١٤ ألف جرعة من اللقاح المضاد للكوليرا وأدوية لدولة زيمبابوي، مثمنا جهود مصر الداعمة في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الإمداد من اللقاح حتى يتسنى القضاء على الكوليرا وتحصين المواطنين ضده.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بتسليم وزير الصحة الزيمبابوي دعوة رسمية، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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