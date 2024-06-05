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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تصعد 5 قرى و3 مراكز لـ"جائزة مصر للتميز الحكومي" على مستوى الجمهورية

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا
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أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، أن جائزة مصر للتميز الحكومي التي أطلقتها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030 لتسهم فى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يدعم روح المنافسة ويساهم بدوره في تنمية الكوادر البشرية والسعي إلى الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وفى هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اجتماعاً اليوم الاربعاء مع أعضاء لجنة التميز الحكومي لبحث استكمال بيانات الفائزين من سفراء التميز على مستوى مراكز وقرى المحافظة للتصعيد بالمنافسة على مستوى الجمهورية ،حيث تم تصعيد 3 مراكز (العدوة- مطاي - مغاغة ) من إجمالى 9 مراكز ، و5 قرى( دلجا - ابيوها - المعصرة - بنى عبيد - صفانية ) من إجمالي 360 قرية، وذلك لتمثيل محافظة المنيا فى التصفيات النهائية لجائزة التميز على مستوى الجمهورية.
 

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