الأوقاف الإسلامية بالقدس: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا للمسجد الأقصى

أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن هناك حوالي 928 مستوطنًا قاموا باقتحام المسجد الأقصى، ما أدى لإغلاق باب المغاربة للفترة الصباحية بعد اقتحام 1184 مستوطنًا المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

يذكر أنه استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

فيما سقط حوالي 60 شهيدًا في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك متسع في مستشفى شهداء الأقصى، كما لفت إلى أن قوات الاحتلال تواصل التوغل لوسط مدينة رفح الفلسطينية.