أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عبد الستار شعوط، اليوم الأربعاء، عن موافقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، على فتح مجزر بورسعيد بالمجان لأهالي وأبناء المحافظة اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ذبح الأضاحي بالمجان في مجزر بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى

يأتي ذلك بناء على الطلب الذي تقدم به مدير المديرية إلى محافظ بورسعيد بأن يكون ذبح الأضاحي للمواطنين والجمعيات بمجزر بورسعيد بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتشجيع المواطنين على الذبح داخل المجزر حفاظًا على الصحة العامة ونظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض.

وتخضع الذبائح بالمجزر للكشف قبل وبعد الذبح، ويجرى التأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مما ينعكس على نظافة المدينة.