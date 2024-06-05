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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. احذر فعلًا يعرضك للحبس 7 سنوات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، أرشيفية
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ساعات معدودة تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر له يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو من الشهر الجارى.
وتزداد عمليات البحث عبر محرك البحث الأول في مصر جوجل، عن امتحانات الثانوية العامة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان، مؤكدة على تشديد الرقابة على الامتحانات.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تسريب الامتحانات وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ونصت المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها  بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

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