ما هي طيور الأبابيل التي ذكرت في القرآن وظهرت مؤخرا؟

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ) هذه الآية القرأنية تتحدث عن نوع من الطيور غير منتشر بشكل كبير ولم يراه اغلب الناس ولكن يعرفون به بسبب ذكره في القرآن الكريم، وانتشر خلال الاشهر الماضية عدد من الصور لظهور هذا الطائر في دول مختلفة حول العالم ولا يعلم الناس سبب ظهوره او دلالة ظهوره خاصة انه ذكر بالقرآن ولا يعرفون معلومات كافية عن هذا الطائر، وتبرز "البوابة نيوز" كل المعلومات التي تريد معرفتها عن طير الأبابيل.

والطير الابابيل أرسلها الله تعالى بالحجارة لترمي ابرهة الحبشي وجنده بحجارة من النار، جزاء لهم على سعيهم في هدم الكعبة المشرفة، وتعددت تفسيرات العلماء حول معنى طير الأبابيل واتجه اغلبهم الى انها تعني الطير الكثيرة في العدد الذي تأتي جماعات بحيث يتبع بعضها بعضا، وذكروا انها بيضاء، لها مناقير، وجاءت من قبل البحر، وكل طير منها يحمل ٣ احجار اثنين في رجليه وواحدة في منقاره، واختلفت الروايات حول وصف شكل الطيور ولونها.

وكان قد توجه أبرهة الحبشي وجنوده إلى الكعبة لهدمها فارسل الله عليهم هذا الطائر وامر بإهلاكهم وما وقعت الحجارة من الطائر على احد الا واحرقته، فهزم أبرهة وجنوده شر هزيمة، لذلك يعتبر الطائر عن المسلمين ظهوره فيه رسالة او انتظار لحدوث شي معين بسبب ذكره في القرآن وارتباطه بحادثة محاولة هدم الكعبة.