شهدت منطقة عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت هجوما مسلحا استهدف مبنى السفارة الأمريكية. وقد أعلن الجيش اللبناني أن الهجوم وقع في ساعات الصباح الأولي من يوم الاربعاء، وأدى إلى تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية والمهاجم، مما أسفر عن إصابة منفذ الهجوم. ولا يزال الجيش يحقق للكشف عن هوية الفاعلين وملابسات الهجوم.

تم نقل المهاجم المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة خلفياته وضبط المسؤولين عنه.

وقد أكدت السلطات اللبنانية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمان المنطقة وحماية المرافق الدبلوماسية في البلاد.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الغضب والاحتجاجات في العديد من البلدان بسبب حرب الإبادة التى تخوضها إسرائيل في فلسطين وقطاع غزة والدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والمال والحماية الدولية، وقد شهدت العديد من المناطق العربية والإسلامية تظاهرات وأعمال عنف تنديدا بالعدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي له.

ويبين الهجوم مدى انعكاس حرب الإبادة التي تخوضها تل أبيب في فلسطين على العديد من البلدان الأخرى، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف والعمل على التوصل إلى حل سلمي للصراع في المنطقة.

السفارة الأمريكية في بيروت كشفت عن تفاصيل الحادث مؤكدة أنه جري بالقرب من مدخلها في صباح الأربعاء، ولم يحدث أي إصابة لطاقم عمل السفارة أو البعث الدبلوماسية.