السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لإرتفاع درجة الحرارة، والتى تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة: أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها: أنه تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأشارت إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل .

وقدمت الهيئة، اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث إن ذلك خارج عن إرادتها .