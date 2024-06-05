قرارات جديدة بصيدلة وزراعة وتجارة عين شمس

أصدر محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام رحاب عثمان احمد بتسيير أعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ٣١ / ٥ / ۲۰۲٤ ، و قيام رولا ميلاد ميخائيل بتسيير أعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من ٣١ / ٥ / ۲۰۲٤ ولحين تعيين عميد للكلية.

كما أصدر زين العابدين رئيس الجامعة قراراً بتعيين نهي احمد إبراهيم منصور رئيسا لمجلس قسم البساتين بكلية الزراعة، وذلك إعتباراً من ٢٠٢٤/٥/٢٣ ولمدة ثلاث سنوات

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام خالد قدرى السيد بأعمال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس اعتباراً من ٢٠٢٤/٥/٣١ ولحين تعيين عميد للكلية.