وزير الإسكان الفلسطيني: الاحتلال دمر 80% من غزة.. وإعادة الإعمار تحتاج 10 سنوات

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المباني السكنية في قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار العدوان سيؤثر بشكل سلبي على عملية إعادة الإعمار.

وأضاف بسيسو -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)- أن العدوان المستمر على قطاع غزة بهذه الهمجية يهدف إلى القضاء على جميع مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن 80% من الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى مناطق عديدة بالقطاع.

وأضاف: "نعمل على خطة لإزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية، وأن الفرق الهندسية ستعمل على فحص المباني المدمرة ومواقع الألغام والمتفجرات"، مؤكدًا أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل.

وأوضح أن أكثر من 50% من سكان قطاع غزة على حافة المجاعة وهناك انعدام للأمن الغذائي وسوء تغذية، فضلًا عن تفشي الأمراض والأوبئة بالقطاع، مشددًا على أن نحو مليوني فلسطيني في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.