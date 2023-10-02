الرئيس السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة وذلك خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن »، في يومه الثالث، بحضور نخبة من الوزراء ورموز المجتمع.

وشهد الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن » عرضا خاصا عن التهديدات التي تعرضت لها مصر ودول المنطقة وحرص الدولة المصرية لإصلاح الوضع في الداخل، وإقامة علاقات خارجية تحمي أمنها القومي، وعززت علاقاتها الخارجية كما دعمت الأشقاء في المنطقة نتيجة لنشاط الخارجية المصرية خلال مشاركته في مؤتمر حكاية وطن.



كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر «حكاية وطن»، ومن المقرر أن تختتم اليوم فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي بدأ السبت الماضي، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد اليوم جلستان وجلسة ختامية في نهاية الفعاليات.