طوابير أمام فروع الشهر العقاري بالأقصر لتحرير توكيلات الرئاسة.. صور

واصل أهالي محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، توافدهم على فروع الشهر العقاري لتحرير التوكيلات المؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، حيث شهدت فروع الشهر العقاري بمحافظة الأقصر زحام وإقبال كبير من المواطنين والأهالي من كافة مدن المحافظة الذين يتوافدون بكثرة علي مقرات التوثيق بمدن الأقصر والقرنة.

وكانت مكاتب الشهر العقاري قد بدأت في استقبال المواطنين منذ يوم الإثنين الأسبوع الماضي، وشهدت مكاتب التوثيق بالأقصر منذ إعلان بدء تحرير التوكيلات توافد أعداد كبيرة من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، والعديد من الأهالي علي مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء إجراءات الانتخابات وتحرير التوكيلات للمرشحين، حيث تستمر المكاتب في عملها على مدار أيام الأسبوع متضمنة يوم الجمعة.

ويأتي ذلك فيما تواصل أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عملها في تنظيم عملية تحرير التوكيلات عبر تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري.

كما قام فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت علي مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وحتى اليوم الاثنين، حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري بالقرنة والأقصر والتي تشهد زحاماً وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

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تحرير توكيلات الرئاسة (2)

تحرير توكيلات الرئاسة (3)

تحرير توكيلات الرئاسة (4)

تحرير توكيلات الرئاسة (5)

تحرير توكيلات الرئاسة (6)

تحرير توكيلات الرئاسة (7)

تحرير توكيلات الرئاسة (8)

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تحرير توكيلات الرئاسة (12)

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تحرير توكيلات الرئاسة (24)

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تحرير توكيلات الرئاسة (26)