غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، غدًا الأربعاء، مما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (أحياء شرق وغرب)، من الساعة 12 صباحًا وحتى السادسة صباحًا وذلك لأعمال الصيانة.

ومن جانبها، وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري بتوفير كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل.

فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665135 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي.