شاهد|ثورة خضراء في الصحراء.. «مستقبل مصر» ينفذ مشروعات عملاقة تحقق الأمن الغذائي

يعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

“البوابة نيوز”، أجرت جولة داخل مشروع مستقبل مصر، في زيارة ناجحة نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية للتعريف بالمشروع.

والسائد بين الجميع هناك روح التعاون والمحبة والإصرار على النجاح، والإرادة الصلبة هي شعار كل من يعمل في المشروع، فعندما تتحدث إليهم تشعر بالوطنية والانتماء والسعادة بأنهم يقدمون شيئا لوطنهم الغالي مصر. رجال طوعوا الصحراء وحولوها من جرداء إلى خضراء، ومن العقم إلى الإنتاج، ومن أراض قاحلة إلى مزارع منتجة، عندما تراهم لا بد وأن تسأل كيف تم هذا؟ وعلى يد من؟ والإجابة ستكون إنه المصري عندما تتوفر له مقومات النجاح.