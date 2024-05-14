ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

شاهد|ثورة خضراء في الصحراء.. «مستقبل مصر» ينفذ مشروعات عملاقة تحقق الأمن الغذائي

مستقبل مصر
مستقبل مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

“البوابة نيوز”، أجرت جولة داخل مشروع مستقبل مصر، في زيارة ناجحة  نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية للتعريف بالمشروع.

والسائد بين الجميع هناك روح التعاون والمحبة والإصرار على النجاح، والإرادة الصلبة هي شعار كل من يعمل في المشروع، فعندما تتحدث إليهم تشعر بالوطنية والانتماء والسعادة بأنهم يقدمون شيئا لوطنهم الغالي مصر. رجال طوعوا الصحراء وحولوها من جرداء إلى خضراء، ومن العقم إلى الإنتاج، ومن أراض قاحلة إلى مزارع منتجة، عندما تراهم لا بد وأن تسأل كيف تم هذا؟ وعلى يد من؟ والإجابة ستكون إنه المصري عندما تتوفر له مقومات النجاح.

 

 

ثورة خضراء في الصحراء استصلاح مشروع مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر الأمن المائي و مستقبل مصر