مركز جامعة قناة السويس لخدمات ذوي الإعاقة يعقد ورشة عمل لأولياء أمور الطلاب

فى إطار الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها جامعة قناة السويس تمهيداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 عقد مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة ورشة عمل مع أولياء أمور الطلاب ذوي الهمم .

جاءت ورشة العمل برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور سامح عباس مدير المركز.

تناول اللقاء الحديث عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم من ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات وسبل تأهيلهم بالشكل الذي يسهل عليهم خوض الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تناول اللقاء الحديث عن المشكلات التي تواجه الطلاب ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات وسبل حلها من خلال تواصل المركز مع عمداء الكليات المختلفة.

كما استعرض المركز خططه خلال الأجازه الصيفية وتشجيع الطلاب على الانخراط فى الأنشطة التي سيعقدها خلال تلك الفترة.

هذا وقد أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة باهتمام إدارة الجامعة بهم وبذويهم من الطلاب ذوي الهمم،