ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مركز جامعة قناة السويس لخدمات ذوي الإعاقة يعقد ورشة عمل لأولياء أمور الطلاب

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى إطار الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها جامعة قناة السويس تمهيداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني  2023-2024 عقد مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة ورشة عمل مع أولياء أمور الطلاب ذوي الهمم .
جاءت ورشة العمل برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور سامح عباس مدير المركز.
 تناول اللقاء الحديث عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم من ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات وسبل تأهيلهم بالشكل الذي يسهل عليهم خوض الامتحانات بسهولة ويسر. 
كما تناول اللقاء الحديث عن المشكلات التي تواجه الطلاب ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات وسبل حلها من خلال تواصل المركز مع عمداء الكليات المختلفة.
كما استعرض المركز خططه خلال الأجازه الصيفية وتشجيع الطلاب على الانخراط فى الأنشطة التي سيعقدها خلال تلك الفترة. 
هذا وقد أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة باهتمام إدارة الجامعة بهم وبذويهم من الطلاب ذوي الهمم،

الامتحانات الدكتور ناصر مندور التعليم والطلاب الطلاب ذوي الإعاقة الكليات المختلفة