مظاهرات في إسرائيل تطالب بالوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن

احتشد مئات المتظاهرين، الذين يطالبون الحكومة الإسرائيلية بالوصول إلي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس، في ساحة باريس بالقدس المحتلة، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات، بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 400 اخرين، وتحرير 4 رهائن في وقت سابق من اليوم السبت، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مقتل 4 رهائن آخرين يوم الاثنين الماضي.

وحمل المتظاهرين صور كبيرة للرهائن المقتولين، بينما تحدث أحد منظمي المظاهرات إلي الحشد، وقال في إشارة إلي الرهائن المقتولين: "لقد كانوا على قيد الحياة، وبسبب الحكومة وفشلها لم يعودوا على قيد الحياة."

وهتف المتظاهرين: "لا يوجد شيء أكثر أهمية، يجب أن يعود كل رهينة."