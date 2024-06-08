حار نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء ، و يسود غدا الأحد طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاحد

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 28 درجة .