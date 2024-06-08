ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء ، و يسود غدا الأحد طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد  وطقس معتدل ليلا  وفي الصباح الباكر  علي أغلب الأنحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

نشاط رياح

كما يشهد  غدا الأحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية  وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة غدا الاحد 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36  للعظمى والصغرى 23  درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38  للعظمى والصغرى 28  وعلى شمال  الصعيد 37 للعظمي  والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 28 درجة .

حالة الطقس الارصاد شديدة الحرارة