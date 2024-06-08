القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل " كامل العدد " بجائزة لجنة التحكيم

كرمت لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، مسلسل " كامل العدد " بجائزة لجنة التحكيم، حيث نجح المسلسل في إعادة الاعتبار للكوميديا الاجتماعية ، ولم يتورط شأن غيره في الاستهانة بفكرة الضحك وشروطه وانتصر المسلسل لمبدأ البطولة الجماعية ، وأبرز سعي جميع أبطاله على اختلاف أعمارهم نحو خلق علاقات حب متكافئة.

كما استعرض المسلسل تنامي إحساس الحب في كل الأعمار والمراحل بطريقة عززت تصاعد التوترات الدرامية وخلقت إيقاعاً فريداً للمسلسل يندر وجوده في الأعمال ذات السمة الاجتماعية ، كما تجلت كفاءة صناعه في بلوغ أعلى مستويات الأداء التمثيلي المحترف وأتاحت مشاهد التجمعات العائلية المتكررة المجال لتأكيد الروح المفعمة بالحياة والتي نجحت في لفت نظر الجميع.

ويضم مسلسل "كامل العدد " نخبة من نجوم الفن، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، اخراج خالد الحلفاوي.