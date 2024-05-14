مياه المنوفية تعقد الاجتماع الدوري للجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع الدوري لمأمونية المياه والصرف لعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان مأمونية مياه الشرب والتداول الآمن للصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات الآمنة للمواطنين.

وسلم الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة شهادتي اعتماد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة دناصور و معالجة سمادون نيابة عن الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس الشركة .

وأثنى الحضور من الجهات المختلفة على أداء شركة مياه المنوفية في هذا الخصوص وذلك في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالمتابعة المستمرة لمأمونية المياه والصرف .

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد سلامه ومأمونية المياه والصرف الصحى تعد من أهم الشهادات في هذا المجال لأنها تعتمد من خلال ثلاث جهات حكومية وهما الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الصحة .

حضر الاجتماع وكيل وزارة الري ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والجهات المعنية بمحافظة المنوفية ورؤساء القطاعات المعنية بالشركة والدكتور وليد حسني بالإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة .

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