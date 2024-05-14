أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل قابلًا للانفجار ما دامت القضية الفلسطينية قائمة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاستقرار الإقليمي يظل قابلا للانفجار ما دامت القضية الفلسطينية قائمة من دون حل، موضحًا أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهودا عربية لوقف الحرب وإغاثة أهل غزة وتحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية، متابعا أن جريمة الاحتلال في غزة مكتملة الأركان ولا يوجد مكان آمن في القطاع.

وأوضح أبو الغيط أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصمة عار على جبين العالم، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين ومشددا على ضرورة حشد التأييد للاعتراف بدولة فلسطين.