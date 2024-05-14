تصنيف تايمز البريطاني.. الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول محليا و106 عالميا

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، حصاد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقاً لتصنيف تايمز البريطاني Higher Education للجامعات الشابة لعام 2024، كما حصدت الجامعة المركز رقم 106 عالميًا.

صرح رئيس الجامعة المصرية اليابانية بإن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا .

كما يأتي التتويج للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية، مشيدا بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل وأن هذا التصنيف يعد إنجازاً كبيراً للجامعة المصرية اليابانية خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.